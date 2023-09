Docteur SYLLA: Un talibé de Serigne Saliou au parcours impressionnant

Une autre émission CONFIDENCE tournée dans la ville sainte a pour invité le docteur SYLLA, fervent talibé mouride, talibé de Serigne Saliou. Mame Coumba DIA reçoit un “médecin” émérite qui dit avoir reçu des prières bénéfique de son marabout “Serigne Saliou”, fils du fondateur du mouridisme et ancien Khalife général de la confrérie aujourd’hui rappelé à Dieu.

Né à Ndiarème (Diourbel), le docteur SYLLA est à la base un infirmier qui a appris sur le tas pour se spécialiser. Il a passé 35 ans de sa vie à l’hôpital Ndamatou de Touba où il a été affecté et les populations l’ont adopté.

Il fut d’abord financier mais attiré par les blouses blanches, il suit une autre formation en santé afin de s’adonner à sa passion: la santé. Il déclare avoir fait un parcours sans faute tout au long de sa carrière.

Sa seule référence reste Serigne Saliou, son défunt guide religieux. Sa constante dans la vie c’est d’être au service des populations de Touba et par conséquent de Serigne Touba.

Il était très proche de Serigne Saliou avec qui il a vécu beaucoup de moments, c’est d’ailleurs ce dernier qui va lui permettre d’effectuer le pèlerinage à la Mecque. Docteur Sylla dit avoir vécu tellement de choses avec le saint homme qu’il ne saurait tout raconter au cours de cette interview et il préfère taire certains passages car le souvenir de Serigne Saliou qui a prié sur ses mains le fait pleurer.

Docteur SYLLA reste convaincu que c’est à cause de cela qu’il est devenu le grand soignant qu’il fut, il croit dur comme fer que le marabout l’a toujours assisté spirituellement tout au long de sa carrière. “Aucun patient n’est mort entre mes mains durant toute ma carrière”, clame-t-il.

En ce qui concerne sa jeunesse il faut un grand footballeur et a eu à travailler dans plusieurs structures telles que l’ex ONCAD.

Retraité, il vit toujours à Touba, ville qui, rappelons-le l’a adopté et il dit y vivre en harmonie avec tout le monde et n’a jamais eu d’histoire avec qui que ce soit. Il est apprécié et aimé de tous et a choisi d’être avec les démunis et non avec les nantis. C’est pourquoi, il fait beaucoup dans le social afin de soutenir les gens dans le besoin.

Le Dr Sylla est, à l’en croire, quelqu’un de vraiment spécial du fait qu’il a toujours été obéissant, il n’a jamais été frappé par ses parents, il sait rester dans son coin et ne se mêle jamais de ce qui ne le regarde pas. Il se réjouit de n’avoir jamais fumé de cigarette ni bu de l’alcool.