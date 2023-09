Sokhna Amy MBACKE: Une femme d’influence très volontaire, déterminée et persévérante

CONFIDENCE reçoit la Présidente du RADEB (réseau des acteurs pour le développement du Baol), Madame Sokhna Amy MBACKE, femme politique, DAGE (Directrice des affaires générales et de l’Equipement) du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, une dame qui selon ses proches travaille dur pour ses proches et pour toutes les populations de Touba. Elle a démontré, selon eux, que la réussite est au bout de l’effort. Mame Coumba reçoit donc une véritable amazone, une soldate de Bamba qui met ses compétences au service de la nation.

Sokhna Amy Mbacké préfère être appelée “talibé” (servante) de Serigne Touba malgré son statut de petite-fille du fondateur du mouridisme. De son enfance elle retient l’envie de réussir dans la vie comme tout bon mouride, ce désir de devenir “quelqu’un” a fait d’elle une femme déterminée.

Inspirée par sa maman qui se “battait” de toute sa volonté pour assurer la popote de sa progéniture, elle l’a pris comme modèle et se projette désormais à tout faire pour devenir autonome. Ballotée entre Dakar et Touba elle garde la tête sur les épaules même si elle a tardé à avoir des frères et sœurs.

Au départ, elle voulait devenir hôtesse de l’air mais il y eut une opposition, elle abandonne et se plie à la volonté des aînés du fait de son patronyme. Sa nouvelle ambition est de devenir comptable.

Après moult péripéties elle atterrit au lycée Maurice Delafosse par l’entregent de son parrain Serigne Modou Kara MBACKE, son statut de Mbacké Mbacké lui y a fait vivre des situations cocasses qu’elle raconte en souriant avec le recul.

A deux semaines du bac elle est convoquée par son père qui lui annonce l’avoir donné en mariage, elle se plie à l’autorité parentale et se marie pendant trois ans à un homme immigré en Italie.

Pendant son mariage, elle se rend rend compte du manque d’autonomie de la femme Sénégalaise et compte s’y engager pour changer la donne, même si elle préfère prendre cette union du bon côté en ce sens que le mariage même s’il est qualifié de “forcé” préserve les jeunes filles de diverses tentations. Cependant ce brusque mariage n’était pas du goût de sa mère qui voyait son rêve de voir sa fille réussir dans les études se briser. Le nouvel époux de sa mère aussi dû se plier aux volontés du père biologique de Sokhna Amy Mbacké en bon talibé mouride.

Malheureusement au bout de trois ans le mariage bat de l’aile et est dissout. La bonne dame se remet aux études et obtient son bac en tant qu’auditrice libre. Elle s’inscrit ensuite à la FASEG (Faculté des sciences économiques et de gestion) où elle rencontre ses camarades de promotion qui étaient en année de maîtrise. Elle se décourage et va s’inscrire dans une école privée en BTS comptabilité et vend ses bijoux en or pour payer ses deux ans de scolarité. Après l’obtention du brevet de technicien supérieur elle retourne à Touba.

Elle retrouve Moustapha Cissé LO qui la considère comme sa fille aînée qui la met en rapport avec un directeur d’hôpital. Elle y gravit les échelons jusqu’à obtenir un contrat à durée indéterminé.

Elle se remet aux études et réussit à obtenir une licence en administration des entreprises et un master en gestion des ressources humaines.

Elle se lance en politique et adhère à l’Alliance pour la république (Apr), actuel parti au pouvoir. Elle fut démis de ses fonctions de chef de division, elle devient simple agent et est affectée à la buanderie à cause d’une banale histoire de photo du président de l’Apr collée sur son véhicule. A signaler que le président était alors dans l’opposition.

Elle démissionne de l’hôpital et bénéficie du soutien du président qui l’a met en rapport avec un ami qui l’accueille dans son Etablissement et lui perme de valider son Master.

Sokhna Amy MBACKE préfère l’autonomisation des femmes à leur émancipation, son passé y est pour quelque chose d’où la création du Réseau des acteurs pour le développement du Baol dont elle est la présidente.

Elle tient à préciser que son engagement politique n’a rien à voir avec Moustapha Cissé Lo mais bien à son adhésion à la vision du Président Macky Sall et son désir de pouvoir participer aux instances de prise de décisions.

Sokhna Amy Mbacké, une vie, un parcours et un exemple pour les jeunes filles du Baol, du Sénégal, de l’Afrique et du monde entier: résilience, détermination et persévérance.