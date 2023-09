Arrivée du Président Macky Sall à New York : Pas Facile

Le Président du Sénégal, Macky Sall, est arrivé à New York pour participer à l’Assemblée générale des Nations unies qui se déroulera du 17 au 23 septembre. À son arrivée, il a été accueilli par des partisans du pouvoir arborant des drapeaux sénégalais et des tee-shirts à son effigie. En revanche, les partisans d’Ousmane Sonko, un opposant politique, étaient également présents et ont protesté contre le président en qualifiant son régime de dictature. Des tensions ont éclaté entre les deux groupes, entraînant des incidents.