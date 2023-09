Evaluez les avantages du programme d’affiliation 1xBet

La coopération avec un bookmaker fiable ne se limite pas aux paris. Rendez-vous sur www.1xBetaffiliates.net/fr/ et remplissez un petit questionnaire. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps.

Vous pourrez ensuite commencer à populariser les activités de cette marque. En particulier, publiez des informations sur son travail. Plus précisément, sur les promotions, les bonus, les offres avantageuses.

Le bookmaker est prêt à fournir toutes ces informations. Les données sont régulièrement mises à jour et sont disponibles dans différentes langues. Grâce à cela, il sera possible de transmettre les informations nécessaires sans problème.

Il est très important d’attirer les joueurs actifs. La rémunération du partenaire dépendra à 100 % d’eux. La société propose désormais une commission. Son montant atteint 40 % du bénéfice net du bookmaker pour chaque client apporté.

Le programme d’affiliation n’a pas de conditions ni d’autres restrictions. Par conséquent, essayez d’apporter le plus de clients possibles. Cela aura un effet positif sur le solde.

Vous pouvez percevoir vos gains en utilisant les méthodes les plus courantes. Dans cette société, 160 options de transactions sont disponibles. Leur nombre est en constante augmentation.

Les principales raisons de choisir un programme d’affiliation de 1xBet

Le nombre de partenaires de cette marque ne cesse d’augmenter. C’est la meilleure preuve de la fiabilité du programme de 1xBet. Ses principaux avantages sont les suivants :

Disponibilité d’un support professionnel. Les employés de la société sont prêts à organiser une consultation à tout moment de la journée. Il est facile de les contacter via le chat en direct. Possibilité de recourir aux services d’un spécialiste du marketing. Cela vous permettra d’accroître l’efficacité de la promotion. Le spécialiste vous indiquera exactement comment publier le matériel. Dans ce cas, il recevra une réponse de la part du public. Mise à disposition de matériel et de statistiques. Il sera ainsi facile d’attirer de nouveaux clients sur la plateforme. De plus, il sera possible de voir quels types de publications les utilisateurs ont appréciés et lesquels ils ont ignorés.

De plus, tout est parfaitement automatisé dans cette société. Par exemple, cela s’applique à la réalisation des transactions. Il est possible de suivre les succès à travers un cabinet personnel.

Le partenariat avec le bookmaker n’implique pas de restrictions. Cela vous permet de vous concentrer sur la promotion et d’en tirer le maximum, en amenant autant de clients que possible. N’hésitez donc pas à diffuser des informations sur ce bureau auprès de vos abonnés. Ils l’apprécieront certainement et vous pourrez obtenir une commission élevée que d’autres sociétés n’offrent pas.