Émission Jiggen : Les Conséquences Invisibles de l’Abandon Paternel après le Divorce

Dans un épisode émouvant de l’émission “Jiggen”, l’animatrice Amina a rassemblé deux invités de marque, Khady Baba, l’actrice bien-aimée de la série “Polygame”, et l’animatrice Adji Mass, pour explorer un sujet souvent négligé mais profondément poignant au Sénégal : l’abandon paternel après le divorce. Dans une société où les familles sont au cœur de la vie quotidienne, les conséquences de cette réalité délicate restent largement invisibles aux yeux du grand public.

Au cours de l’émission, les invités ont partagé leurs perspectives uniques sur cette question délicate, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les familles, en particulier les mères célibataires et leurs enfants. À travers des récits poignants et des analyses approfondies, ils ont révélé les cicatrices silencieuses que laisse derrière lui l’abandon paternel, tout en proposant des pistes de réflexion et des solutions pour aider les familles à traverser cette épreuve.

Plongez dans cette exploration profonde de l’épisode numéro 2 de “Jiggen”, où la réalité des divorces et de l’abandon paternel est mise en lumière, incitant à une réflexion essentielle sur la société sénégalaise et son avenir. Un regard sincère sur un sujet peu discuté, mais d’une importance cruciale pour la cohésion familiale et la société dans son ensemble.