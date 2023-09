Me Abdoulaye TINE est Candidat à la Présidentielle de 2024

Ce jeudi 21 septembre 2023, Me Abdoulaye Tine, Président du parti l’Union Sociale Libérale (USL) et Candidat à la présidentielle de 2024 a tenu une conférence de presse à l’Hôtel International à Dakar. Une occasion pour lui de faire le bilan du travail accompli par le parti depuis le 22 octobre 2022, date de sa déclaration de candidature.

Il a par ailleurs fait part des perspectives notamment le Congrès d’investiture prévu le mois d’octobre prochain. Ce Congrès d’investiture se déroulera sous l’égide d’une grande Coalition qui compte déjà une cinquantaine de mouvements citoyens, partis politiques et personnalités indépendantes. Mais surtout une Coalition non pas fondée sur un panel de Leaders, mais plutôt portée par les forces vives de la base, de la société.

Les préparatifs sont déjà en cours tant au plan organisationnel que de la mobilisation dans les 45 départements et la Diaspora.

Se prononçant sur la question de l’émigration massive des jeunes, Me Tine a indiqué avoir eu déjà à traiter de ces dossiers sous les précédents régimes dans le cadre de la coopération internationale entre le Sénégal et des pays de l’Union européenne. Et qu’en conséquence il estime détenir des clés de solutions structurelles et durables dans ce domaine.

Me Abdoulaye Tine a également abordé la question de l’application de certains accords bilatéraux et multilatéraux signés par le gouvernement du Sénégal, promettant ainsi de tout renégocier parce que sources de mal-être et de mal-vivre de nos populations notamment en matière de pêche et de commerce international.

Abordant la question de la création d’un fonds souverain pour les générations futures que propose de créer l’actuel régime, sur les produits de l’exploitation du pétrole et du gaz, Me Tine s’est étonné en se posant la question suivante ?

Comment les générations présentes, vivant dans une paupérisation absolue, une inflation galopante et un accès à des services de santé de qualité difficile, peuvent-elles être laissées en rade au profit soi-disant de générations futures alors qu’elles manquent de tout ?

L’on oublie que les générations futures seront enfantées, éduquées par les générations actuelles qui peinent malheureusement à joindre les deux bouts.

C’est ainsi quil propose d’inverser les logiques en mettant en place un mécanisme d’Etat protecteur qui affectera prioritairement les revenus du pétrole et du gaz à la mise en place d’un système d’assurance maladie effectivement universelle et une bourse de sécurité sociale sans exclusive.

Pour terminer, le Candidat à la présidentielle de 2024, par ailleurs spécialiste des questions de sécurité internationale et co auteur de terrorisme et droit (ouvrage publié par l’Académie de droit international de la Haye) n’a pas manqué d’exprimer son étonnement quant aux propos tenus par le President de la République Macky Sall qui s’adressait à des médias français ( RFI et France 24) en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Pour avoir été un des experts concernant la mise en œuvre de la stratégie anti-terroriste du Conseil de Sécurité de l’ONU en 2007,concernant les résolutions 1373 (financement du terrorisme) et 1540 ( l’accès aux armes de destruction massives), il a exprimé sa stupeur et sa désolation suite à ces déclarations de Macky Sall faisant état de projets terroristes islamiques qui auraient cherché à mettre la main sur le Sénégal lors des récents événements.

Face à la gravité de telles déclarations,

Me Tine invite Macky Sall à s’en expliquer dès son retour au nom du droit à l’information des citoyens sénégalais.

En effet, les citoyens sénégalais ont droit à une information juste, sincère et complète sur l’état des menaces sécuritaires qui pourraient planer sur le pays.

A défaut d’obtenir ces explications dont le peuple est aujourd’hui en droit d’attendre légitimement de lui dès son retour, Me Tine invite les parlementaires sénégalais à se saisir de la question en instituant une commission d’enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite dans cette affaire de prétendues « forces occultes ».