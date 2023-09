Youssou N’Dour Vs Sonko : Le Match se poursuit à Paris

L’artiste Youssou N’Dour, également ancien ministre de la Culture et conseiller du président sénégalais Macky Sall, a vu la politique s’immiscer dans sa première du spectacle “Birima” au théâtre du Châtelet à Paris. Des partisans de l’opposant politique Ousmane Sonko ont perturbé l’événement en scandant des slogans tels que “Libérez Sonko !”, “Macky Sall le dictateur” et “Youssou N’Dour assassin”. Ousmane Sonko, l’adversaire politique le plus farouche de Macky Sall, est actuellement incarcéré depuis fin juillet, confronté à des accusations de diffamation, de corruption de la jeunesse, et il risque la perpétuité dans le cadre d’une troisième procédure judiciaire. Sonko et ses partisans affirment que ces affaires judiciaires sont des manœuvres politiques orchestrées par Macky Sall pour l’empêcher de participer à l’élection présidentielle de février 2024. Chaque développement dans ces procédures judiciaires provoque des troubles au Sénégal.

Les perturbations ont débuté environ une demi-heure après le début du spectacle, avec des cris venant de différentes parties de la salle. Même si certains ont initialement cru que cela faisait partie du spectacle, la situation est devenue claire lorsque les agents de sécurité ont commencé à expulser certains perturbateurs. Les hurlements ont persisté pendant près d’une heure, perturbant le spectacle, et des altercations ont éclaté entre les partisans de Sonko et ceux qui s’y opposaient. Certains spectateurs ont critiqué le théâtre du Châtelet pour ne pas avoir pris de mesures pour mettre fin aux perturbations. Le spectacle “Birima” est programmé jusqu’à samedi, mais le théâtre n’a pas encore réagi aux perturbations. Certains spectateurs envisagent de demander un remboursement pour leur expérience gâchée.