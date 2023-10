Aïssatou DIOP ou l’histoire d’un amour impossible et alambiqué

Aïssatou DIOP alias alias Aïda est l’invitée de CONFIDENCE animée par l’experte maison Mame Coumba DIA. A la demande générale, CONFIDENCE reçoit une Sénégalaise inconnue du grand public, une citoyenne lambda mais qui un vécu qui peut être très instructif pour les jeunes Sénégalaises qui peuvent y tirer beaucoup de leçons.

Aïssatou est née en 1992 à Fass d’un père Lébou et d’une mère catholique Sérère qui s’est convertie à l’Islam mais elle a grandi à Dieuppeul puis aux HLM et est fière d’avoir vécue aux HLM. Très tôt elle quitte l’école (4ème secondaire) à cause des mauvaises fréquentations. Elle suit une formation en cuisine qu’elle arrête lorsque sa mère tombe malade.

En 2017 à la mort de sa mère elle commence à fréquenter de mauvaises personnes, les boites de nuit, à fumer et à boire de l’alcool… Elle met tout sous le compte de la jeunesse et de l’innocence, le fait d’avoir travaillé dans une boîte de nuit a aussi joué en sa défaveur.

Elle rencontre le père de son enfant (pourtant marié) dort chez lui, puis prend une chambre en location puis vit en concubinage avec son homme sans avertir son père. Elle avoue que le père de son enfant ne la respectait pas et qu’elle n’a jamais été soutenue par sa sœur aînée. Elle a manquée de conseils, d’appuis et de repères, elle était perdue.

Pire, son ami refuse de reconnaître l’enfant, elle vit dans des conditions précaires et la honte lui interdit de retourner vers ses parents. Elle finira par lui pardonner et vivre en concubinage avec lui après que son mec ait reconnu son enfant.

Moment difficiles, son homme et ses tantes à elle étaient absents lors du baptême de son enfant.

Voici en résumé ce que l’on peut retenir de la vie difficile de Aïssatou : Elle est issue d’une famille polygame d’un père pas assez présent pour ne pas dire absent, orpheline de mère (les mamans, les seules et grandes gérantes des foyers du Sénégal) elle est tombée facilement dans tous les pièges de la vie citadine.

A travers ses propos on sent qu’elle a besoin d’être écoutée, entendue, comprise et soutenue.

Mais malheureusement la notion de psychologie fait souvent défaut dans les familles africaines. Toutes ces failles dans la vie de Aïssatou, ont quoi qu’on en pense, été déterminantes dans les difficultés inhérentes à sa vie sentimentale, à sa vie tout court.

Aïssatou a eu la malchance de ne pas avoir eu une famille « responsable », la malchance d’être tombé sur de mauvaises personnes et la malchance d’avoir fait de mauvais choix.

Aujourd’hui, elle commence à être consciente de ses erreurs mais son erreur est de s’attendre trop à ce que les gens soient gentils avec elle. Elle a besoin d’une personne ferme qui tape sur la table pour qu’elle se reprenne. Une personne qui lui dira les dures vérités qu’elle doit entendre pour se ressaisir avant de l’accompagner et la soutenir pour qu’elle ne rechute pas.

Voilà la thérapie qu’il lui faut.

Cette jeune dame doit comprendre que parfois dans les relations, il ne faut pas suivre son cœur aveuglément. Et quand on n’est pas valorisée comme il se doit il faut faire un choix, même à contre cœur. Il faut juste tourner la page, se choisir soi-même et son bien-être et d’avancer.

C’est très douloureux mais avec le temps on guérit et on est fière de soi.

On retiendra de cette jeune dame qu’elle est entière mais un peu naïve, il lui faudra beaucoup de caractère pour faire face aux épreuves suivantes qui ne manqueront pas de jalonner sa vie.

Le fait qu’elle veuille retrouver sa famille pour la mémoire de sa maman est déjà un bon signe, à sa famille de d’avoir l’intelligence de saisir sa main tendue.

Bon courage pour la suite.