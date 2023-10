Avenue Macky SALL à Saint-Louis: A qui joue Mansour FAYE?

A quoi joue Mansour Faye à quelques mois de la présidentielle de 2024 ?

La question est loin d’être anodine car le maire de Saint-Louis et beau-frère du Président a convoqué la 3e session du Conseil municipal ce samedi 30 septembre 2023 à l’hôtel de ville de Saint-Louis.

Rencontre qui risque d’être très houleuse car l’édile de la ville du Nord envisagerait selon nos confrères du quotidien l’Enquête de rebaptiser l’avenue du Général De Gaulle en Avenue Macky Sall.

Projet qui comme il fallait s’y attendre n’est pas au goût de tous. Il semblerait d’ailleurs que plusieurs mouvements citoyens et politiques ont prévu de faire face à ce projet sans oublier des jeunes activistes et des membres de la société civile.

Pour rappel le même projet a été rejeté en bloc, dans le passé, par les « Ndar Ndar » obligeant le conseil municipal à surseoir à la délibération qui aurait permis de rebaptiser cette célèbre avenue saint-louisienne.

Les questions que nous nous posons sont les suivantes: « quelle mouche a encore piqué le maire de Saint-Louis pour qu’il remette au goût du jour une telle initiative qui apparemment ne trouve pas l’adhésion de ses administrés ? ».

« La priorité du moment ne serait-elle de se pencher sur le sort de ses administrés qui subissent de plein fouet les angoisses liées aux inondations ? »

Ousmane Sonko a été sommé d’arrêter de rebaptiser les noms des rues et autres avenues de Ziguinchor on ne voit alors pourquoi le Maire de Saint-Louis se donne toute latitude de le faire et pire en donnant à une avenue le nom de beau-frère de Président ?

Il aurait voulu faire plaisir au Président que cela ne nous aurait pas étonnant ou est-il devenu un partisan de France dégage si l’on sait que cette avenue porte le nom du général De Gaulle?

Il faut souligner que dans cette affaire l’ancien ministre et candidat déclaré à la prochaine présidentielle Mary Teuw NIANE n’a pas manqué de tacler sévèrement Mansour Faye : « Les petites gens peuvent avoir de grandes idées ; par contre, les gens petits ont toujours de petites idées».

Même si faut-il le rappeler Alioune Ndoye, maire de la commune de Dakar-Plateau a déjà franchi le rubicond en portant à la connaissance de l’ensemble de ses concitoyens sénégalais et des hôtes étrangers établis au Sénégal que le Conseil municipal (de sa Commune), par délibération adoptée en sa séance du 10 juillet 2023, a décidé de rebaptiser l’Avenue Louis Faidherbe. Celle-ci porte, désormais, le nom de : Avenue président Macky Sall’’.

La rédaction de Senepeople