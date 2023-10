“Sonkorisation” du concert de Youssou Ndour à Paris : Va-t-on vers des prolongations judiciaires à Paris ?

Les partisans de l’ex-PASTEF ont pris le parti de scander des slogans hostiles au régime du Président Macky SALL qui est en fin de mandat. L’emprisonnement de leur leader et la dissolution de leur parti semble leur être resté en travers de la gorge.

Désormais toutes les manifestations publiques sont des occasions idéales pour vilipender les autorités sénégalaises et réclamer la libération d’Ousmane Sonko leur leader bien aimé retenu dans les liens de la prévention par la justice sénégalaise pour le motif de corruption de la jeunesse et sur qui pèsent beaucoup d’autres chefs d’accusation notamment appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également vol .

L’on peut dès lors comprendre aisément et c’est une sorte de pression que ses partisans sonnent la mobilisation partout où cela est encore possible même s’il semble que, concernant son cas, la messe est déjà dite. Mais bon, comme disait l’autre « en politique, il ne faut jamais dire jamais ». Les hommes politiques Sénégalais nous ayant habitués à des retrouvailles pour la plupart alambiquées, inexplicables et inattendues.

La prolongation de concert concernerait une série d’arrestation de partisans de Monsieur Sonko après le concert de Youssou Ndour si l’on en croit les propos de Me Juan Branco, avocat d’Ousmane Sonko.

En effet, Me Branco affirme que plusieurs personnes auteures des slogans « libérez Sonko, Macky Sall dictateur » ont été mis aux arrêts par la Police française et ne s’arrêtant pas en si bon chemin il dénonce ce qu’il nomme « l’alignement de l’axe Paris / Dakar dans la répression » et la robe noire d’ajouter qu’au cours de ces procédures « les manifestants, parfaitement pacifiques, ont été interrogés sur leur soutien à l’opposition sénégalaise et leurs téléphones fouillés ».

Au Sénégal, en tout cas, si certains affirment qu’ils sont dans leurs droits, qu’ils n’ont agressé personne ni dégradé de biens publics, d’autres estiment que c’est une « démonstration de l’indiscipline et de l’anarchie dont font montre les partisans d’Ousmane Sonko », « du vandalisme, du tapage et une perturbation d’une manifestation privée génératrice de revenus d’une tierce personne, de l’indiscipline exportée ».

Rien à dire le duel Macky vs Sonko a immigré « clandestinement » à Paris.

La rédaction de Senepeople