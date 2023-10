Yacine Thiam, journaliste : Une battante venue de la banlieue dakaroise

Camerawoman, présentatrice, créatrice de contenu Web, Yacine Thiam a plusieurs flèches à son arc ou si vous voulez c’est une dame pluridisciplinaire, une touche à tout qui ne connait que le terrain où elle s’épanouit.

Voilà l’invitée de Mame Coumba DIA dans votre émission CONFIDENCE qui va se livrer afin de mieux faire connaître sa passion pour les médias.

Blessée aux alentours du siège du Prp de Déthié Fall, après avoir été heurtée par un véhicule, la camerawoman Yacine Thiam a été évacuée dans une structure sanitaire de la place.

La victime, technicienne cadreuse à Témoin Web, a été heurtée par un véhicule avant voulant éviter les gaz lacrymogènes ou lacrymo-nasales tirés par les forces de l’ordre pour disperser les journalistes et les leaders de Yewi askan wi.

Voici comment le Sénégal a connu cette jeune “gnégno” si courageuse qui a failli, comme elle le dit, y perdre une jambe, le soutien du Ministre de l’Intérieur a heureusement pris en charge les frais d’hospitalisation même si certains l’ont pris comme de la récupération politique. L’on se souvient de la fameuse déclaration du Ministre Antoine DIOME qui disait in extenso “Les journalistes sont les soldats de l’information et les forces de défense et de sécurité ont pour rôle de veiller au maintien de l’ordre.

Il ne doit pas y avoir de différence entre les journalistes et les forces de l’ordre”

Vous découvrirez le récit glaçant de cette grande dame native de Malicka qui nous montre comment une vie peut basculer et en un laps de temps et en même temps malgré sa douleur elle pardonne tout. Une vertu bien musulmane.