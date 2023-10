A quoi jouent Kim Kardashian et Tom Brady ?

Kim Kardashian et Tom Brady ont récemment fait la une des médias en participant à une soirée de bienfaisance à Atlantic City, New Jersey. Les deux célébrités ont attiré l’attention en participant à une vente aux enchères pour une peinture de George Condo, organisée par la Reform Alliance Charity.

L’événement a commencé avec Kim lançant les enchères à 500 000 dollars, et Tom a rapidement surenchéri, entraînant une véritable guerre d’enchères entre les deux. Les témoins oculaires ont rapporté que la compétition était marquée par des rires et des regards complices entre les deux stars, créant une atmosphère divertissante et légère.

Alors que l’enchère atteignait les 2 millions de dollars, les hôtes de l’événement ont décidé d’une résolution inhabituelle. Plutôt que de laisser un seul gagnant, Kim et Tom se sont vu attribuer chacun leur propre peinture de George Condo. Cependant, il y avait une condition : les deux célébrités devaient débourser 2 millions de dollars chacune pour leurs toiles.

Pendant ce temps, la soirée de bienfaisance, baptisée Casino Night, a été présidée par Jay-Z, Michael Rubin et Meek Mill, visant à lever des fonds pour transformer les lois sur la probation et la libération conditionnelle. Les billets pour cet événement exclusif ont débuté à 500 000 dollars, soulignant l’engagement financier sérieux des participants pour une cause noble.