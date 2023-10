126 candidats à la présidentielle de 2024 : Le choc des ambitions

Le quotidien national « Le Soleil » nous renseigne ce jour, 2 ocotbre 2023, qu’il y a déjà 126 candidats déclarés (et la liste n’est pas close) pour les prochaines joutes électorales qui désigneront le successeur du Président sortant Macky Sall.

C’est la première fois qu’un si grand nombre de Sénégalais manifeste son souhait d’occuper le fauteuil présidentiel.

Ce nombre pléthorique de candidatures reflète-t-il la vitalité de la démocratie sénégalaise ou s’agit-il de candidatures fantaisistes ou encore d’hommes ou de femmes qui veulent se faire remarquer par le prochain locataire de l’avenue Léopold Sédar Senghor (ex avenue Roume) afin de bénéficier d’un strapontin après les élections ?

La question mérite d’être posée car dans l’histoire politique récente du Sénégal on n’avait jamais vu un aussi grand nombre de candidatures.

Si l’on s’amuse à faire un petit calcul avec 126 candidats qui devront verser une caution de 30 000 000 de nos pauvres francs dévalués nous nous retrouvons à 3 780 000 000 de francs et on viendra nous dire qu’il n’y a pas d’argent dans ce pays. Où donc tout ce beau monde a pu trouver cette somme pour candidater ?

Profils des candidats :

Si l’on s’intéresse un peu aux différents profils on se rend compte qu’il y beaucoup d’anciens premiers ministres, d’anciens ministres, d’anciens députés mais aussi beaucoup d’illustre inconnus qui veulent tous être calife à la place du calife comme Iznogoud ce grand vizir de Bagdad dans la série de bande dessinée franco-belge, créée par René Goscinny (scénario) et Jean Tabary (dessin).

Et pourtant l’histoire a montré que l’électeur Sénégalais a une phobie de l’inconnu, il a toujours voté pour des gens connus dans l’espace politique, allez demander au professeur Ibrahima Fall, il vous en dira des nouvelles et comme l’affirme si bien Alexis de Tocqville « Le passé n’éclairant plus l’avenir l’esprit marche dans les ténèbres ».

A la lumière de cette conviction d’Alexis de Tocqville nous pouvons affirmer sans peur de nous tromper que la majeure partie des prétendants au trône présidentiel vont voir leur caution « disparaitre » dans les caisses du trésor public.

En tout cas certaines mauvaises langues disent que ce nombre pléthorique de candidat nous renseigne que la politique est désormais un moyen d’enrichissement.

Dire que la liste des candidats n’est pas encore close !

