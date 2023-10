Absence des alliés pour la collecte des parrainages : Amadou Ba sermonné par les alliés 

Un signe de manque de respect envers les alliés ! Cheikh Seck, le socialiste député-maire de Ndindy ne cache pas son mécontentement sur la désignation des délégués régionaux chargés de collecter les parrainages pour Amadou Ba. « L’absence de membres du Ps et de l’Afp parmi les 14 délégués généraux est un signe de manque de respect envers ces deux partis, membres fondateurs de la coalition. Ces élections ne sont pas celles de Benno, mais de l’Apr » a-t-il affirmé.

Pendant ce temps, Amadou Ba semble être dans une autre logique. Dimanche passé lors du réunion avec les membres du Secrétariat national de l’Apr, il a donné des cages à ses camarades de parti. Pour lui, personne ne sera laissée en rade.

Abdoulaye Gallo Diao Diallo, un autre responsable socialiste, a également fait part de sa colère. Il qualifie la mise à l’écart des alliés de « mesquineries et de coups bas de l’Apr contre le Ps ». Il estime qu’ignorer le Ps dans le dispositif national des parrainages signifie que le Ps sera aussi ignoré lors de la campagne électorale de l’élection présidentielle de 2024 et dans la gestion du pouvoir en cas de victoire du candidat de Bby.

L’équipe des délégués régionaux de Bby en charge du parrainage, au niveau national, est dirigée par le député Abdoulaye Diagne, un ancien responsable du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer). Parmi les autres responsables de l’Apr désignés pour piloter le parrainage dans les régions, on retrouve notamment Abdoulaye Diouf Sarr pour Dakar, Augustin Tine pour Thiès, Pape Diouf pour Diourbel, Aïssatou Ndiaye pour Kaolack, Abdoulaye Saydou Sow pour Kaffrine et Sidiki Kaba pour Tambacounda.