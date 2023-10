Benno Bokk Yaakar :Le vent de rébellion soufflera-t-il à l’avantage des dissidents ?

Le Premier ministre Amadou Bâ a été choisi comme tête d’affiche de la coalition présidentielle pour le scrutin du 24 février 2024, conséquence : des dissidences ont été notées du côté de la mouvance présidentielle. Certains ont pris le parti de quitter les prairies marron beige, couleur de l’Alliance Pour la République (Apr) pour aller à la conquête du suffrage des électeurs mais ont-ils des chances dans cette aventure ?

Ils se nomment Aly Ngouille Ndiaye (ancien ministre de l’agriculture, maire de Linguère), Mame Boye Diao (ancien directeur de la caisse des dépôts et de consignation et maire de Kolda), Dr Serigne Guèye Diop (ancien ministre conseiller et maire de Sandiara), Mahammed Boun Abdalah Dionne (ancien premier ministre) ils ont en commun la particularité d’avoir quitté le navire Benno Book Yaakar pour se lancer dans une carrière solo (pour parler comme les musiciens) suite au choix porté sur le Premier ministre Amadou Bâ comme candidat officiel de la mouvance présidentielle.

Le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye est très mal positionné car les 16 maires sur les 19 du département de Linguère ont annoncé publiquement lui avoir tourné le dos au profit du Ministre Samba Ndiobène Kâ. Une décision qui risque de gripper la machine électorale de l’ancien Ministre de l’Intérieur.

Quant à Mame Boye Diao, qui lui aussi est passé outre la discipline de parti en ne se conformant pas à la décision de la mouvance présidentielle s’est vu limogé de son poste de Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Il va se présenter sous la bannière de la « Coalition pour un Sénégal nouveau ». Son seul atout c’est le fait de sortir vainqueur des dernières élections locales, comme maire de Kolda, face au maire sortant, Abdoulaye Bibi Baldé.

S’agissant du Dr Serigne Guèye Diop, président du mouvement politique « Sénégal en marche vers l’excellence » par ailleurs maire de Sandiara, il compte demander les suffrages des Sénégalais par le canal du ‘Parti de la renaissance de l’éthique, de la citoyenneté, de l’équité du patriotisme et de la transparence’.

Ont-ils une chance d’atteindre leurs objectifs ?

Pour faire simple disons tout simplement que ces hommes politiques qui ont décidé de faire cavalier seul affaibliront l’électorat de la coalition président si, bien sûr leurs militants les suivent dans leur logique mais il rest e cependant clair que gagner une mairie est très différent de gagner une présidentielle cela relève d’une gageure surtout en ce qui concerne Boune Abdallah Dionne à qui l’on ne connait aucune base politique digne de ce nom.

La rédaction de senepeople