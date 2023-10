« Titulaire d’un permis minier »: Le Frère de Antoine Diome saisit la justice

Me Juan Branco, avocat de Ousmane Sonko, a déclaré avoir saisi la justice Australienne pour obtenir des informations sur Frank Nianky Diome, demi-frère du ministre de l’Intérieur, Antoine Diome. Ce dernier aurait obtenu un permis minier en 2018. Sans le mentionner, Me Juan Branco pense qu’il est un prête-nom. D’après l’avocat Français, Frank Nianky Diome prévoit d’investir plus de 2 milliards Cfa.

D’après L’Observateur, qui donne l’information, le plaignant a saisi à la fois les juridictions sénégalaises, françaises et australiennes contre l’avocat franco-espagnol.

«M. Frank Diome qui devait jusqu’alors jongler entre les emplois pour survivre, circule désormais dans une BMW rutilante au cœur de Dakar et a des projets d’investissements pour survivre», a ajouté Juan Branco, repris par L’Observateur.

Frank Diome a rejeté ces affirmations de l’avocat franco-espagnol. Il les qualifie de «fausses» dans des propos rapportés par le journal du Groupe futurs médias. S’il admet avoir obtenu le permis en question au nom de sa société dénommée Ebony Australia Trades & Services (Eats) Sarl, Diome signale que «les recherches ont été infructueuses et le projet est tombé à l’eau».

«D’ailleurs le périmètre est libre depuis lors. Il suffit d’y aller pour faire le constat», a indiqué le plaignant. Qui a révélé avoir «perdu beaucoup d’argent» dans le projet en question et rappelé avoir travaillé dans secteur minier, avec un architecte sénégalais réputé, avant de se lancer dans l’aventure à Keur Samba Kane.