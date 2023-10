Voici comment Laetitia Casta a recadré Harvey Weinstein lors d’un rendez-vous

Laetitia Casta actrice de 45 ans s’est confiée sur différents sujets, dont le harcèlement sexuel qu’elle a subi dès son plus jeune âge. La comédienne est également revenue sur sa rencontre avec le producteur de cinéma Harvey Weinstein.

À l’affiche du film “Le Consentement”, inspiré du livre éponyme de Vanessa Springora, Laetitia Casta s’est confiée sans détour. Elle en a profité pour avouer avoir elle-même été victime de harcèlement sexuel dès son plus jeune âge.

La Française, qui a entamé sa carrière dans le mannequinat, a ensuite expliqué que son fort caractère lui avait souvent permis de se sortir de situations compliquées avec des hommes. “

Son rendez-vous avec Weinstein

Après avoir fait ses premiers pas dans le monde du cinéma, la comédienne a croisé la route du producteur américain Harvey Weinstein. Pour rappel, ce dernier a été accusé d’agressions sexuelles et de viols sur près de 90 femmes, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rosanna Arquette. Laetitia Casta a accepté de revenir sur le déjeuner qu’elle a partagé avec lui à Cannes il y a quelques années : “On a parlé de cinéma, de travail, et lorsqu’il a commencé à me poser des questions sur ma vie intime, je lui ai dit que j’avais un homme et je lui ai montré les photos de mes enfants. Et c’était réglé”.