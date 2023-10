Alioune Tine indigné par l’arrestation « arbitraire de Alioune Sané »

Alioune Tine n’a pas attendu pour réagir sur l’arrestation de Alioune Sané de Yen à marre. Dans une publication, le coordonnateur de Afrikajom center demande sa libération.



« Nous avons appris avec surprise, l’arrestation à son domicile de Alioune Sane coordonnateur du mouvement Y’en à Marre et coordonnateur adjoint de F24. Nous sommes indigné par l’ arrestation arbitraire du leader de Yen à Marre qui va davantage ternir l’image d’un pays naguère reconnu comme référence en matière de droits humains et de democratie. Le pays du juge Keba Mbaye, de l’ancien president de la CADHP, Youssoupha Ndiaye, de Adama Dieng, Pierre Sane, Bacr Waly Ndiaye, Ibrahima Fall, Mame Bassine Niang, pays du President Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye est méconnaissable. Le temps est venu de libérer les hommes et les femmes arrêtés et détenus inutilement après des événements liés aux tensions politiques que nous traversons. En période électorale on doit promouvoir et protéger les libertés fondamentales et les droits humains pour rendre ce pays respirable. Les jeunes partent parce qu’ils suffoquent aussi. Il faut que le PR @Macky_Sall a la veille de nous quitter initie enfin une politique d’apaisement et de concorde nationale. Le pays a besoin d’oxygène, les citoyens ont besoin de respirer, de marcher, de retrouver l’image d’un pays sans haine »