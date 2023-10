Monétisation de Tik tok : la décision de l’Etat du Sénégal qui va faire plaisir aux influenceurs

L’Etat du Sénégal souhaite que l’application Tik Tok rémunère les influenceurs locaux. C’est ce que Me Moussa Biucar Thiam a annoncé.



le ministre Moussa Bocar Thiam a souligné que l’Etat du Sénégal souhaite créer des mécanismes permettant aux influenceurs sénégalais et aux créateurs de contenus de tirer un revenu de leurs activités.

« Au Sénégal, il y a beaucoup de créateurs de contenus et d’influenceurs qui ont des millions de vues qui produisent de la richesse et malheureusement, ces jeunes ne sont pas rémunérés. La question de la monétisation de TikTok au Sénégal est une question fondamentale posée aujourd’hui l’Etat du Sénégal par rapport à la plateforme pour voir les voies et moyens pour que les jeunes sénégalais qui sont des acteurs principaux de cette plateforme puissent être rémunérés comme ça se fait partout, ailleurs », a plaidé le ministre de la Communication, des télécommunications et de l’économie numérique.

Il ajoute qu’il « est important pour que ces jeunes, qui s’adonnent à ce métier, puissent vivre de cette passion et que Tik Tok puisse les rémunérer de manière juste et équitable. C’est un point fondamental sur lequel nous avons discuté et que nous allons continuer à voir les voies et moyens pour trouver une situation sur la question de monétisation de Tik Tok ».

Rappelons que l’application TikTok a été suspendue au Sénégal depuis juillet 2023 en raison de la diffusion présumée de messages « haineux et subversifs » qui menaceraient la stabilité du pays.