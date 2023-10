Drake le rappeur canadien a annoncé ce vendredi qu’il allait faire une pause “d’un an ou plus” dans sa carrière musicale. La raison est très simple il a choisi de “se concentrer sur sa santé”, à cause des “problèmes d’estomac”.

Il a déclaré : “Je ne ferai probablement pas de musique pendant un certain temps, je vais être honnête”, avant d’ajouter : “Je dois me concentrer sur ma santé et me remettre sur pied”.

Sûr qu’il va manquer à ses nombreux fans.