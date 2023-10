Ibrahimovic perd le match de sa vie contre sa compagne Helena

Zlatan Ibrahimovic a, dans une interview, abordé plusieurs sujets. Le jeune retraité de 42 ans a évoqué une offre venue d’Arabie saoudite, sa relation difficile avec Pep Guardiola et le refus de sa compagne Helena de l’épouser. Florilège.

Ibrahimovic a répondu aux questions du célèbre journaliste britannique Piers Morgan. Zlatan a parlé de sa décision de prendre sa retraite après un passage à vide dû notamment à une grave blessure au genou

Une offre d’Arabie saoudite refusée

D’après Zlatan, “Les footballeurs qui partent maintenant en Arabie saoudite pour gagner encore plus d’argent. Cela les rend-il vraiment plus heureux ?”, s’interroge-t-il ? “Ils meurent avant même d’avoir pu dépenser tous ces sous. Ai-je également reçu une offre de l’Arabie saoudite ? Oui. Tout comme celle de la Chine pour 100 millions d’euros. Mais j’avais d’autres objectifs. Je voulais terminer ma carrière sur la plus grande scène du monde”.

Cependant, il comprend le choix de Ronaldo et Neymar. “Le football est le football, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient. D’un point de vue moral, je ne vois pas de problème. Et qui sommes-nous pour critiquer des joueurs qui pensent à l’avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants ?”, dit-il.

Zlatan a aussi raconté une anecdote croustillante concernant sa vie de couple et sa compagne, Helena Seger. “Si nous sommes mariés ? Non, parce que je ne veux pas perdre 50 % de mon patrimoine. Pourquoi ne sommes-nous vraiment pas mariés ? Parce qu’elle a dit ‘non’. Il y a quelques années, je lui ai demandé de m’épouser. Je lui ai dit: ‘Après 20 ans, tu mérites d’être mariée avec moi’. Mais elle a refusé. C’est une femme très forte. Et je trouve que c’est bien qu’elle ait refusé. J’ai encore plus de respect pour elle. Même si c’était sa seule chance”.