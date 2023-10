Le prix Nobel de la Paix attribué à une militante iranienne

Le prix Nobel de la Paix 2023 a été décerné vendredi à la militante iranienne Narges Mohammadi, actuellement emprisonnée en Iran après avoir pris part au soulèvement “Femme, Vie, Liberté”. Un mouvement qui avait pour objectif de dénoncer la situation des femmes en Iran après la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée à Téhéran pour n’avoir pas porté son voile correctement.

Le Nobel de la Paix a couronné vendredi la militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, actuellement dans une prison de la République islamique où des femmes, tête nue, font souffler un vent d’émancipation malgré la répression.

Selon Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel norvégien, la militante et journaliste de 51 ans est récompensée “pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous”.