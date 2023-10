Anta Babacar Ngom : Les raisons de sa candidature à la présidentielle de février 2024

Anta Babacar Ngom, une femme d’affaires dynamique et visionnaire, a officiellement annoncé sa candidature pour l’élection présidentielle de février 2024 au Sénégal. En tant que Directrice générale de la société SEDIMA, leader dans le secteur agroalimentaire, et KFC Sénégal, une franchise internationale bien établie, Ngom compte mettre son expérience et ses compétences au service du développement du pays.

La décision d’Anta Babacar Ngom de se lancer dans la course présidentielle a été accueillie avec enthousiasme et curiosité par de nombreux Sénégalais. En tant que femme d’affaires accomplie et engagée, elle est reconnue pour sa capacité à mener des projets ambitieux et à générer des opportunités économiques. Sa candidature marque une nouvelle ère dans la politique sénégalaise, mettant en avant l’importance du secteur privé dans le développement du pays.

Dans une déclaration lors de l’annonce de sa candidature, Anta Babacar Ngom a souligné son engagement envers la transparence, la bonne gouvernance et l’équité. Elle a exprimé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs politiques et sociaux pour relever les défis auxquels le Sénégal est confronté et pour construire un avenir meilleur pour tous les Sénégalais.

En tant que Directrice générale de SEDIMA, Anta Babacar Ngom a joué un rôle clé dans la croissance et l’expansion de l’entreprise, faisant de la société un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire au Sénégal. Son leadership éclairé et sa vision stratégique ont permis de créer des emplois et de stimuler l’économie locale.

Parallèlement, en tant que responsable de KFC Sénégal, Ngom a introduit avec succès cette célèbre marque internationale sur le marché sénégalais. Son approche novatrice et son sens des affaires ont contribué à renforcer le paysage de la restauration rapide et à offrir de nouvelles opportunités aux entrepreneurs locaux.

La candidature d’Anta Babacar Ngom apporte une perspective unique à la course présidentielle. En tant que femme d’affaires prospère, elle comprend les défis économiques auxquels le Sénégal est confronté et propose des solutions pragmatiques pour stimuler la croissance et l’emploi. Sa volonté de mettre en avant le potentiel du secteur privé et de promouvoir l’entrepreneuriat est louée par de nombreux observateurs politiques.

L’élection présidentielle de février 2024 sera un moment crucial pour le Sénégal. Les électeurs auront l’occasion de choisir un dirigeant capable de guider le pays vers un avenir prospère. La candidature d’Anta Babacar Ngom apporte une alternative intéressante et suscite l’intérêt de nombreux Sénégalais qui souhaitent l’émergence de nouvelles idées et une vision novatrice pour le développement du pays.

Dans les semaines à venir, Anta Babacar Ngom s’efforcera de présenter sa vision, ses programmes et ses projets lors de rencontres avec les citoyens, les leaders communautaires et les acteurs politiques. Sa campagne électorale sera axée sur l’inclusion, l’équité et le développement durable.

La candidature d’Anta Babacar Ngom donne une nouvelle dynamique à la scène politique sénégalaise et incarne l’espoir d’un renouveau économique et social. Les prochains mois promettent d’être passionnants alors que les candidats se préparent à faire valoir leurs idées et leurs visions pour l’avenir du Sénégal.

Cheikh Coka