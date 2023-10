Mame Coumba de Senepeople TV désignée meilleure influenceuse média

Dans le monde en constante évolution des médias et des réseaux sociaux, les influenceurs jouent un rôle de plus en plus important. Leur capacité à atteindre et à engager leur audience est devenue essentielle, et certains d’entre eux se démarquent par leur talent, leur créativité et leur impact. C’est le cas de Mame Coumba, animatrice de Senepeople TV, qui vient de remporter le prestigieux trophée Pulse de meilleure influenceuse Media au Sénégal à travers “Confidence”, l’émission la plus suivie sur les réseaux sociaux

Mame Coumba est une personnalité bien connue dans le paysage médiatique sénégalais. Son charisme, sa passion et son professionnalisme ont fait d’elle une figure incontournable dans le domaine. Grâce à son émission “Confidence” sur Senepeople TV, elle a su captiver les téléspectateurs et les internautes, en leur offrant un contenu diversifié et unique.

Le trophée Pulse est décerné chaque année aux influenceurs qui se distinguent par leur capacité à influencer positivement leur public et à promouvoir des valeurs telles que l’empowerment, l’inclusion et l’engagement social. Le jury, composé de professionnels des médias et des réseaux sociaux, a sélectionné Mame Coumba parmi de nombreux candidats talentueux, reconnaissant ainsi son impact considérable dans le pays.

En remportant ce trophée, Mame Coumba ajoute une autre réussite à son palmarès déjà bien rempli. Elle a su s’imposer comme une référence dans le monde des médias et des influenceurs au Sénégal, en utilisant sa voix et sa plateforme pour encourager le dialogue, la créativité et l’échange d’idées.

Interrogée sur cette victoire, Mame Coumba a exprimé sa gratitude et son honneur d’être reconnue pour son travail. Elle a déclaré : “C’est un immense honneur de recevoir ce trophée Pulse. Je suis reconnaissante envers mes fans, mes collaborateurs et tous ceux qui m’ont soutenue dans mon parcours. Cela me pousse à continuer à œuvrer pour un média inclusif et impactant.”

Félicitations à Mame Coumba pour cette remarquable réussite, et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière prometteuse !

Cheikh Coka