Mbour- Moustapha tue sa copine pour avoir refuser d’avorter !

Sophie Thior, gérante de multiservices âgée de 25 ans à Mbour n’est plus.

Après l’arrestation de son amant, Moustapha Seck, un plombier de profession, celui-ci a fait des révélations. Il a admis avoir tué sa petite qui était enceinte de lui et qui refusait d’avorter.

Lors de la reconstitution des faits, le présumé meurtrier, âgé de 29 ans a confié avoir jeté le corps de Sophie Thior dans des buissons derrière une école du quartier Espagne de Mbour.

La découverte du téléphone de la victime chez lui a joué un rôle crucial dans l’enquête. Les réquisitions auprès d’un opérateur téléphonique ont révélé des échanges téléphoniques entre le mis en cause et sa victime le jour du meurtre, entre 18 heures et minuit et demi.

L’effrayante histoire racontée par M. Seck a relaté qu’après avoir passé la nuit avec sa compagne le 4 octobre dernier, il aurait exprimé le désir pour que sa copine avorte. Ce que cette dernière a catégoriquement refusée.

Pris de colère, Moustapha Seck l’a violemment frappé avec un gourdin. Voyant que Sophie Thior ne respirait plus, il a déplacé le corps pour faire croire à une agression.

C’est le lendemain que le corps sans vie de Sophie Thior a été découvert le lendemain par des passants. Finalement, Moustapha Seck a été déféré ce lundi au Parquet de Mbour.