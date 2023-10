Aicha Rassoul Gningue – La tiktokeuse qui captive plus d’1 million d’abonnés scelle son amour avec le promoteur Aziz Ndiaye

Aicha Rassoul Gningue – L’influenceuse sénégalaise qui captive plus d’1 million d’abonnés sur TikTok, scelle son amour avec l’homme d’affaires Aziz Ndiaye lors d’un mariage somptueux. Une alliance entre la popularité des réseaux sociaux et le monde des affaires qui éblouit ses followers et témoigne d’un nouveau chapitre prometteur.

Aicha Rassoul Gningue, l’influenceuse sénégalaise au succès fulgurant sur TikTok, a récemment uni sa destinée à celle de l’homme d’affaires Aziz Ndiaye lors d’un mariage grandiose qui a suscité l’admiration de ses millions d’abonnés.

Répandant charme et créativité à travers ses vidéos sur TikTok, Aicha Rassoul Gningue a su captiver les utilisateurs de la plateforme, dépassant le seuil impressionnant d’un million d’abonnés. Son contenu divertissant et authentique a permis de tisser une connexion unique avec sa communauté, lui conférant une influence considérable dans le paysage des réseaux sociaux sénégalais et au-delà.

Cheikh Coka