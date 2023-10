Gouvernement: Voici la liste complète des 39 ministres de la République

Cinq nouveaux entrants (Lat Diop, Thérèse Faye Diouf, Daouda Dia, Antoine Mbengue, El Hadji Momar Samb et Modou Diagne Fada), un revenant (Me Oumar Youm), quelques ministres maintenus au poste et un jeu de chaises musicales…, voici la liste complète des 39 membres du Gouvernement Amadou Ba 2.

Sidiki Kaba , ministre de l’Intérieur

, ministre de l’Intérieur Oumar Youm , ministre des Forces armées

, ministre des Forces armées Aissata Tall Sall , garde des Sceaux, ministre de la Justice

, garde des Sceaux, ministre de la Justice Ismaila Madior Fall , ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur

, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur Mamadou Moustapha Ba , ministre des Finances et du Budget

, ministre des Finances et du Budget Amadou Mansour Faye , ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement

, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Samba Ndiobène Ka , ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire

, ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire Doudou Ka , ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération

, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération Cheikh Oumar Hann , ministre de l’Éducation nationale

, ministre de l’Éducation nationale Moussa Baldé , ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Mariama Sarr , ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion

, ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion Serigne Mbaye Thiam , ministre de l’Eau et de l’Assainissement

, ministre de l’Eau et de l’Assainissement Fatou Diané , ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants

, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants Marie Khémess Ngom Ndiaye , ministre de la Santé et de l’Action sociale

, ministre de la Santé et de l’Action sociale Oumar Sarr , ministre des Mines et de la Géologie

, ministre des Mines et de la Géologie Antoine Félix Abdoulaye Diome , ministre du Pétrole et des Énergies

, ministre du Pétrole et des Énergies Antoine Mbengue , ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires

, ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires Alioune Ndoye , ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique

, ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique Pape Sagna Mbaye , ministre des Pêches et de l’Économie maritime

, ministre des Pêches et de l’Économie maritime Samba Sy , ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions

, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions Abdoulaye Seydou Sow , ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique

, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana , ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement

, ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement Moustapha Diop , ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries

, ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries Thérése Faye Diouf , ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équipé sociale et territoriale

, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équipé sociale et territoriale Victorine Anquediche Ndèye , ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire

, ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire Modou Diagne Fada , ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires

, ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires Pape Malick Ndour , ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi

, ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi Lat Diop , ministre des Sports

, ministre des Sports Mame Mbaye Niang , ministre du Tourisme et des Loisirs

, ministre du Tourisme et des Loisirs Aliou Sow , ministre de la Culture et du Patrimoine historique

, ministre de la Culture et du Patrimoine historique Moussa Bocar Thiam , ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique

, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique Gallo Ba , ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public

, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public Birane Faye , ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel

, ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel Daouda Dia, ministre de l’Élevage et des Productions animales

Ministres délégués :