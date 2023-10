Me Ngagne Demba au Maroc : « On m’a refusé le passeport »

Me Ngagne Demba Touré, recherché par la justice sénégalaise après les manifestations survenues suite à l’arrestation d’Ousmane Sonko,, Le coordonnateur national des Jeunesses patriotiques, se trouve actuellement au Maroc. Or, un nouveau défi se profile à l’horizon pour lui. Son passeport, en effet, expirera le samedi prochain, et ses tentatives pour le renouveler se sont avérées infructueuses au niveau des services consulaires sénégalais présents au Maroc.

Me Ngagne Demba Touré a partagé cette information sur sa page Facebook : « Après l’accomplissement des formalités d’enregistrement et d’enrôlement, à l’heure du retrait, les services consulaires m’ont appris que le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, leur a donné l’instruction ferme de me refuser mon passeport ».A écrit le responsable de l’ex-parti Pastef.

Me Ngagne Demba Touré a précisé que ce refus, attribué aux directives du ministre de l’Intérieur, ne lui a pas été formellement notifié. Il continue son explicaton sur sa page Facebook avec plus de détail sur la démarche entretenue: « Je me suis rendu au Consulat général du Sénégal à Casablanca pour renouveler mon passeport qui arrivera à expiration le 14 octobre. Sans acte administratif me le notifiant ni base légale le justifiant, le gouvernement du Sénégal me refuse un titre de voyage auquel j’ai droit comme tous les Sénégalais ».

M. Touré termine son message par un appel à la détermination face à sa situation : « À ce groupuscule à la tête de l’État qui persiste dans sa répression, je dis : vous ne parviendrez jamais à faire taire nos voix patriotiques. Ma détermination reste infaillible. Je suis prêt et je vous ferai face ».