Nitt Doff et Falla Fleur édifiés ce jeudi

Arrêtée en juin, Ndèye Fatou Fall dite « Falla Fleur », membre de Pastef, sera jugée ce jeudi. La jeune femme avait été interpellée dans son lieu de travail par la Dic, cette juriste à Dakarnave, avait été inculpée pour «appel à l’insurrection » en relation avec plusieurs post diffusés à travers sa page Facebook rappellent nos confrères de Libération.

Le même jour, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel se penche encore sur l’appel fait par les avocats du rappeur et activiste Mor Talla Guèye alias «Nit Doff » après le refus du juge de lui accorder la liberté provisoire. Nit Doff avait été arrêté par la Sûreté urbaine au cours du mois de janvier 2023, puis inculpé et placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menaces de mort sur les autorités judiciaires.