Nouveau gouvernement : Tout ce qu’il faut savoir sur les changements

Ils seront au nombre de 39. Et ça sera un gouvernement de combat et de mission pour les six prochains mois, a déclaré ce mercredi le Premier ministre Amadou Ba. Sidiki Kaba est nommé ministre de l’Intérieur et Aîssata Tall Sall ministre de la Justice. Omar Youm fait son entrée comme ministre des Forces armées. C’est un véritable jeu de chaises musicales que les Sénégalais ont assisté avec ce nouveau attelage du gouvernement présenté par le Secrétaire général de la Présidence ce mercredi. Antoine Félix Diome a changé de portefeuille. Il n’est plus ministre de l’Intérieur, il occupe désormais le ministère du Pétrole. Et quant à Ismaéla Madior Fall, il est nommé ministre des Affaires étrangéres en remplacement de Aîssata Tall Sall, nommé ministre de la Justice.