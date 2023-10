Clash contre Akhlou Brick : Fatel Sow fait une importante demande à Ngaaka Blindé

Un différend musical entre le célèbre rappeur Ngaaka Blindé et le groupe Akhlou Brick a atteint son paroxysme récemment, lorsque l’épouse de Ngaaka Blindé, Fatel Sow, s’est exprimée publiquement pour demander l’arrêt du “clash” dans le clip vidéo du rappeur.

Le monde du rap sénégalais a été secoué par une série de dissensions entre Ngaaka Blindé et Akhlou Brick ces dernières semaines. Les deux camps se sont engagés dans une guerre verbale sur les réseaux sociaux, alimentée par des chansons et des vidéos provocatrices. Cependant, Fatel Sow, l’épouse de Ngaaka Blindé, a récemment pris position pour mettre fin à cette rivalité destructrice.

Dans une déclaration éloquente, Fatel Sow a appelé son mari et le groupe Akhlou Brick à cesser leur “clash” dans le nouveau clip de Ngaaka Blindé. Elle a souligné que la musique doit être une source d’unité et d’inspiration pour les jeunes, et non pas une source de discorde et de division.

“Nous sommes conscients que le monde de la musique est compétitif, mais il est important de se rappeler que nous avons une responsabilité envers notre public. Notre musique devrait être un moyen de divertissement et d’expression positive, et non pas une arme pour attaquer les autres artistes”, a déclaré Fatel Sow.

L’appel de Fatel Sow a été accueilli avec une vague de soutien de la part des fans et des collègues musiciens. De nombreux artistes ont exprimé leur admiration pour sa prise de position courageuse, appelant à la réconciliation et à une fin pacifique de cette querelle.

Ngaaka Blindé lui-même n’a pas encore réagi publiquement à cet appel, mais il est évident que la voix de son épouse a eu un impact significatif sur l’artiste. Il est à espérer que cette situation servira de catalyseur pour un dialogue constructif entre les deux parties.

La saga entre Ngaaka Blindé et Akhlou Brick met en lumière les tensions présentes dans l’industrie de la musique sénégalaise, où la compétition peut parfois dégénérer en hostilité. Il est essentiel que les artistes utilisent leur plateforme pour promouvoir l’unité, la créativité et l’épanouissement plutôt que pour semer la discorde.

Alors que l’attente grandit pour le nouveau clip de Ngaaka Blindé, les fans et le public en général espèrent qu’il sera le point de départ d’un nouveau chapitre dans cette histoire, celui de la réconciliation et de l’harmonie.

Cheikh Coka