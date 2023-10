Khadim Dia, Président de Nieup Ensemble, Lance la Campagne de Parrainage en Soutien à Amadou BA

Le paysage politique avec Khadim Dia s’illumine d’une nouvelle énergie alors que le président du mouvement citoyen “Nieup Ensemble”, Khadim Dia, annonce le lancement d’une campagne de collecte de signatures en faveur du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou BA. L’événement inaugural de cette campagne aura lieu ce vendredi 13 octobre 2023 à partir de 17h, sur la Sicap Rue 10.

Khadim Dia, figure charismatique et président du mouvement “Nieup Ensemble”, a fait de son organisation un acteur majeur du paysage politique local. Le mouvement s’est distingué par son engagement en faveur de la démocratie participative et de l’implication citoyenne dans les décisions politiques. Cette fois-ci, Khadim Dia guide ses partisans vers une nouvelle étape cruciale : le parrainage d’Amadou BA.



Le choix de soutenir Amadou BA, membre éminent de la coalition Benno Bokk Yaakaar, ne s’est pas fait au hasard. Le mouvement “Nieup Ensemble” voit en lui un leader exemplaire, porteur de valeurs de transparence, d’intégrité, et de responsabilité. Cette campagne de parrainage est ainsi une manifestation concrète du soutien apporté par le mouvement à une candidature qu’il estime être à la hauteur des aspirations de la communauté.

Le coup d’envoi de la campagne sera donné ce vendredi 13 octobre 2023, à partir de 17h, sur la Sicap Rue 10. Cet emplacement stratégique a été choisi pour permettre une participation maximale des résidents locaux. Khadim Dia, en tant que président du mouvement, prendra la parole pour inaugurer l’événement et partager la vision de “Nieup Ensemble” pour l’avenir de la région.

La campagne de collecte de signatures est bien plus qu’une simple formalité. Elle incarne l’engagement civique des habitants de Khadim Dia envers le candidat Amadou BA. Les bénévoles du mouvement seront présents pour expliquer le processus de parrainage, répondre aux questions et accompagner chaque participant tout au long du processus.

Au-delà du simple soutien à un candidat, cette campagne représente un appel à l’unité et à l’action citoyenne. Khadim Dia exhorte la communauté à se rassembler autour d’une vision commune pour l’avenir, à transcender les clivages politiques au profit d’une démocratie active et participative.

Le lancement de la campagne de parrainage par le président Khadim Dia et le mouvement “Nieup Ensemble” pour Amadou BA est un événement majeur dans le calendrier politique de la région. C’est un appel à la mobilisation citoyenne, une invitation à participer activement au processus démocratique, et surtout, une opportunité pour les habitants de Khadim Dia de façonner eux-mêmes le futur de leur communauté. Rendez-vous le 13 octobre 2023 à 17h sur la Sicap Rue 10 pour être témoin de cette initiative politique inspirante.