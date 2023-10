Procés Sonko : L’agent judiciaire de l’Etat veut récuser le juge pour ses liens supposés de parenté avec l’adjoint de Sonko

L’agent judiciaire de l’Etat recuse le juge Sabassy Faye dont le frère Elhadji Saliou Faye est adjoint au Maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. « L’agent judiciaire a interrompu ma plaidoirie et interpellé le juge Faye sur la nécessité d’une réunion à huis-clos dans son bureau pour évoquer son lien de parenté avec un adjoint de Ousmane SONKO. Violent incident et refus du juge » a confirmé Me Khouressy Ba. Il faut préciser qu’il n’y pas de El Haj Saliou Faye comme adjoint au maire de Ziguinchor. Par contre, il y a un El Haj Saer Faye dans le bureau municipal.

D’après les journalistes présents a Ziguinchor le juge aurait décidé de continuer l’audience et aurait signifié à l’agent judiciaire qu’il a des liens de parenté partout au Sénégal.

Des tirs de grenades lacrymogènes ont été tirés pour disperser les jeunes qui se sont excités devant une dame qui a fait un malaise. Les faits se sont déroulés devant le tribunal.