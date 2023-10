Les meilleurs footballeurs des années 70

Les années 1970 ont été une période importante pour le football, avec de nombreux joueurs talentueux qui ont marqué cette époque. Les internautes modernes peuvent placer tous paris sportif Côte d’Ivoire – 1xBet sur les rencontres auxquelles les clubs où ces footballeurs ont joué prennent part.

Voici quelques-uns des meilleurs footballeurs des années 70 :

Dino Zoff qui était un gardien de but d’origine d’Italie et qui a joué un rôle clé dans le succès de l’Italie en Coupe du Monde en 1982;

Rivelino qui était un milieu de terrain d’origine du Brésil et qui était un joueur clé de l’équipe brésilienne lors de la Coupe du Monde en 1970;

Ruud Krol qui était un joueur polyvalent de l’Ajax et de l’équipe de football nationale néerlandaise.

Comment leur carrière s’est-elle développée ?

Dino Zoff a commencé sa carrière professionnelle en tant que gardien de but pour l'équipe d'Udinese en 1961. Il a ensuite rejoint la Fiorentina en 1963, où il a attiré l'attention pour ses compétences de gardien. En 1972, Zoff a rejoint la Juventus, l'un des clubs les plus prestigieux d'Italie. C'est avec la Juventus qu'il a remporté la majorité de ses titres, notamment plusieurs championnats de la Serie A et des coupes nationales.

Rivelino a commencé sa carrière professionnelle avec le club brésilien Corinthians en 1963. Il a marqué plusieurs buts importants pour l'équipe nationale brésilienne et était un maillon essentiel de l'attaque brésilienne, aux côtés de joueurs comme Pelé et Jairzinho. Il a joué dans cette composition de 1965 à 1978. Il a également joué pour le club brésilien Fluminense (de 1975 à 1978), où il est devenu une icône du club. Il a également joué à l'étranger, notamment pour le club saoudite Al-Hilal (de 1978 à 1981).

Ruud Krol a commencé sa carrière professionnelle avec l’Ajax Amsterdam en 1968. Il a évolué principalement comme défenseur central ou latéral gauche. Il a remporté trois Coupes d’Europe des Clubs Champions (aujourd’hui Ligue des champions de l’UEFA) consécutives avec l’Ajax en 1971, 1972 et 1973. L’équipe était également connue sous le nom de “Total Football” en raison de son style de jeu fluide.