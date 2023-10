Port de Dakar: deux (2) Chinois meurent calcinés dans l’explosion de la cuve de fréon

Le bateau de la société Afro Pêche a explosé, hier jeudi, vers 9 heures au Môle 10 du Port de Dakar. La cuve de fréon a explosé lors de la réparation du bateau par l’armateur. Deux (2) travailleurs chinois sont morts sur le coup, informe le journal L’Observateur.

« Le Fréon. C’est ce gaz polluant interdit même à cause de ses effets sur le réchauffement climatique qui a été à l’origine de l’explosion du navire battant pavillon sénégalais au Môle 10 du Port de Dakar. La cuve de fréon a explosé au moment où l’armateur effectuait des réparations sur le bateau. En effet, depuis quelques années, les bateaux de pêche ont jeté leur dévolu sur le Fréon au détriment de l’ammoniac pour la congélation des poissons en pleine mer », explique le même journal. Et, c’est vers les coups de 9 heures 10 qu’une explosion suivie d’un incendie à bord d’un navire a été signalée au Môle 10 du Port de Dakar. Aussitôt après, T’officier de police de la Zone a donné l’information au chef du service de sécurité et protection de l’environnement qui, à son tour, a alerté le Haut commandant du Port, le Haut commandant du Port adjoint et la compagnie spéciale de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ajoute le journal.

C’est exactement au Môle 10 au niveau du Poste 101 que l’explosion a eu lieu à bord du navire Lu-ciao Ny 106 de la société Afro Pêche consignée par Sorecom appartenant au sénégalais E. Niang.

Sur les lieux, les soldats du feu ont réussi à dégager la fumée rendant visible la partie incendiée du navire. Quelques heures après, deux corps sans vie ont été retrouvés calcinés. Les deux victimes sont des hommes de nationalité chinoise.

Après constat, les corps ont été transférés à l’hôpital Principal de Dakar. Toutes les autorités portuaires étaient présentes sur les lieux pour constater les dégâts importants causés par l’explosion.