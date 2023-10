Bruce Willis “a perdu sa joie de vivre” à cause de sa maladie

C’est dans le Washington Post que le réalisateur et producteur américain Glenn Gordon Caron, ancien collègue et ami proche de Bruce Willis, évoque l’évolution de l’état de santé de l’acteur dans un entretien accordé. Il explique au cours de cette entretion la capacité de communication de Bruce Willis s’est nettement détériorée et que sa joie de vivre semble avoir disparu. Pour précision l’acteur de 68 ans souffre de démence frontotemporale (DFT), une maladie cérébrale rare.

Le projet de diffusion de “Clair de lune” sur Hulu était en cours depuis un certain temps déjà. “Comme la pathologie de Bruce est progressive, j’ai heureusement pu communiquer avec lui avant que la maladie ne le rende moins communicatif.” Ils souhaitaient tous les deux voir la série revenir sur le petit écran. “Je sais qu’elle représente beaucoup pour lui.” A déclaré Glenn Gordon Caron.

Le réalisateur explique ensuite que l’état de santé de Bruce Willis se détériore très rapidement. “Par le passé, lorsque vous passiez du temps avec lui, vous vous rendiez compte que personne n’avait plus la joie de vivre que lui. Il aimait la vie et aimait se réveiller chaque matin”, se souvient-il. “Aujourd’hui, sa joie de vivre semble avoir disparu.” Glenn Gordon Caron précise également qu’il essaye de rendre visite à son ami tous les mois.