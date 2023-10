Jada Pinkett Smith explique pourquoi elle ne divorcera pas de Will Smith

C’est le mercredi que l’actrice Jada Pinkett Smith a révélé être séparée de son mari Will Smith depuis 2016. Il faut dire que le couple est régulièrement au cœur de l’attention médiatique. Mais après la bombe médiatique qu’elle a lâché elle confie de nouveau qu’ils ne sont pas encore prêts à divorcer. “Peut-être dans dix ans”, a-t-elle ajouté.

Will et Jada Smith ne sont plus un couple depuis maintenant sept ans, mais ils ne veulent pas divorcer. “Pourquoi? Parce que nous ne le voulons pas” a déclaré Jada.

Elle ajoutec :“Nous nous aimons toujours et nous aimons notre famille. Ce n’est peut-être plus une relation romantique, mais c’est un partenariat qui dure toute la vie. Personne ne va donc remplir les papiers du divorce. Peut-être que dans dix ans, nous voudrons le faire, qui sait? Mais pour l’instant, il n’en est pas question”.

Rappelons que les deux célébrités se sont rencontrées en 1994 sur le tournage de la série le “Prince de Bel Air” lorsque Will Smith était déjà marié. Ils ont deux enfants ensemble, Jaden et Willow.