Konnie Touré : Qui est vraiment cette animatrice qui fait sensation

Konnie Touré, la célèbre animatrice ivoirienne, a récemment fait sensation en co-animant la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023 aux côtés de la star américaine Akon. Sa performance professionnelle exceptionnelle a suscité des éloges enthousiastes de la part du public et des médias. Cependant, derrière cette présentatrice talentueuse se cache une carrière riche et variée qui mérite d’être explorée en détail. Nous vous dévoilons les facettes méconnues de la vie et de la carrière de Konnie Touré, de ses débuts à la radio à son succès en tant que productrice et animatrice émérite.

orsqu’elle a été choisie pour co-animer la cérémonie de tirage au sort de la CAN 2023 aux côtés d’Akon, Konnie Touré a captivé l’audience avec son charisme, son professionnalisme et son éloquence. Les témoignages d’appréciation ont afflué sur les réseaux sociaux, saluant sa beauté, son assurance et son leadership. Ces réactions positives soulignent le respect et l’admiration que suscite Konnie Touré dans le monde de l’animation et du divertissement.

La carrière professionnelle de Konnie Touré a débuté à la radio City FM, une station de proximité située à Treichville. Après un an, elle a été recrutée par Nostalgie, la deuxième station de radio commerciale en Côte d’Ivoire. Elle y a passé 14 années exceptionnelles, animant notamment la tranche matinale, le Super Morning, et devenant une personnalité très suivie dans le paysage radiophonique ivoirien.

Konnie Touré a continué à gravir les échelons de l’industrie de la radio en devenant Directrice Adjointe des Programmes à Radio Nostalgie. Son talent et son engagement indéfectible lui ont permis de se démarquer dans un domaine hautement compétitif. Cependant, en 2015, elle a choisi de relever un nouveau défi en rejoignant Vibe Radio, la toute nouvelle station de radio du groupe Lagardère en Côte d’Ivoire. Elle y a occupé successivement le poste de Directrice des Programmes pendant quatre ans, avant d’être promue au poste de Directrice Générale au début de l’année 2020.

L’épanouissement dans la production

En plus de sa carrière radiophonique réussie, Konnie Touré est également la Directrice de « KonnieVence Productions », une entreprise qu’elle a créée. En 2021, à travers cette structure, elle a produit « Un homme à marier avant 40 ans », une série de comédie romantique composée de 20 épisodes. Cette série a été un succès retentissant, et Konnie Touré a été récompensée aux Africa Dubaï Business Awards en 2022 en tant que meilleure productrice et actrice de série d’innovation.

Une vie personnelle épanouie

Au-delà de sa carrière professionnelle, Konnie Touré a trouvé l’amour et le bonheur dans sa vie personnelle. Elle s’est mariée le 27 avril 2023 à Abidjan, célébrant ainsi un nouveau chapitre de sa vie.

Un palmarès de récompenses impressionnant

La brillante carrière de Konnie Touré a été couronnée de nombreux prix et distinctions, notamment le Prix RFI de la Meilleure Animatrice Radio Afrique Caraïbes en 2005, le 2e prix SICA au Bénin, le Lauréat des African Talent Awards dans la catégorie Meilleure Animatrice Radio, et le titre de Personnalité Média de l’année aux Life Choice Awards en 2019. Elle a également été reconnue comme l’une des 100 personnalités ivoiriennes les plus influentes en 2019 et 2020 selon le classement ACLAP-CI.

Konnie Touré a commencé son parcours à Abidjan après avoir obtenu son Baccalauréat au Lycée Sainte-Marie. Bien qu’elle ait initialement tenté d’intégrer le département d’anglais de l’Université Félix-Houphouët-Boigny, elle a finalement opté pour une formation en secrétariat bilingue. Cependant, son destin l’a dirigée vers un tout autre chemin professionnel.

Avec chic-infos