Voici pourquoi Kim Kardashian et Jay Z ne font plus partie du club des ultra riches

Le seuil d’entrée dans le classement Forbes 400 des personnes les plus riches des USA a été rehaussé à 2,9 milliards de dollars, excluant de fait de très riches célébrités. Il ne suffit donc plus d’être riche pour faire partie du classement.

Pour rappel ce taux était de 2,7 milliards de dollars l’année précédente. Ce qui explique que plus de 350 milliardaires américains ne sont plus considérés comme suffisamment riches pour figurer dans ce classement très sélectif. Les plus grands absents sont : la légendaire Oprah Winfrey, dont la fortune estimée à 2,8 milliards de dollars, le rappeur et homme d’affaires Jay-Z, 2,5 milliards de dollars, Kim Kardashian pesant 1,7 milliard de dollars, ne parviennent toujours pas à décrocher une place parmi les 400. Le designer de mode Tom Ford (2,2 milliards de dollars), le légendaire golfeur Tiger Woods (1 milliard de dollars) et la superstar du basketball LeBron James (1 milliard de dollars) sont également exclus du club des ultra riches.