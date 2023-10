De la télé à la prostitution de luxe: le sombre destin des Sénégalaises dans l’univers de Dubaï

Dans un contexte où la télé-réalité, séries télévisées, occupent une place de plus en plus prépondérante dans la culture populaire, une réalité sombre et méconnue émerge quant au sort réservé à certaines participantes. En effet, un nombre alarmant de jeunes femmes sénégalaises connues du petit écran, se retrouvent piégées dans un cycle destructeur les menant à la prostitution de luxe, notamment dans les hôtels prestigieux de Dubaï.

La télé-réalité ou les séries télévisées tout en offrant des opportunités de visibilité et de notoriété, peuvent également devenir un terrain fertile pour l’exploitation des personnes vulnérables. Des jeunes filles, souvent prises dans le tourbillon de la célébrité éphémère et de l’argent facile, sont entraînées dans un univers où l’apparence et la superficialité règnent en maîtres. Mais derrière les paillettes et les sourires factices, se cache un monde impitoyable qui les conduit parfois à des situations extrêmement précaires.

Dubaï, connue pour son luxe démesuré et son attractivité touristique, est devenue un aimant pour ces jeunes femmes en quête d’une vie fastueuse. Les hôtels de renom deviennent alors leur nouveau foyer, mais souvent au prix d’une spirale de dépendance financière et d’exploitation sexuelle. Les promesses de contrats juteux et de voyages exotiques se révèlent bien souvent être un piège cruel.

Avec des concours de beauté, des soirées mondaines et des influenceurs en tous genres, Dubaï est rapidement devenue la destination privilégiée de ces filles de la télé, qui aspirent à un style de vie extravagant. Mais derrière les selfies dans les suites luxueuses et les bains de soleil au bord des piscines scintillantes, se cachent des histoires d’abus et d’exploitation.

Il est important de souligner que toutes les jeunes femmes dans l’industrie de la télé ne finissent pas dans la prostitution. Cependant, il est crucial de faire prendre conscience des risques et des abus qui peuvent survenir dans ce milieu. Les pouvoirs publics, les médias et la société dans son ensemble doivent travailler de concert pour mettre en place des mesures de protection et des réglementations plus strictes afin de prévenir ces dérives.

Il est également essentiel de rappeler que la télé-réalité ne représente pas la seule voie vers le succès et le bonheur

Cheikh Coka