La Publicité de Sunubet : Un choc pour les Sénégalais

Une publicité récente du jeu de loterie nationale sénégalaise, Sunubet, mettant en vedette des célébrités sénégalaises du sport et de la musique, a choqué de nombreux Sénégalais. La combinaison de la présence des personnalités populaires et de la chanson de You en tant que bande sonore a suscité de vives réactions dans tout le pays.

La publicité en question présente plusieurs célèbres sportifs et musiciens sénégalais en train de jouer et de gagner au jeu de loterie Sunubet. La musique de fond, la chanson de You, ajoute une dimension festive à la publicité. Cependant, la décision de mettre en avant des personnalités influentes et appréciées par les Sénégalais pour promouvoir un jeu de hasard a suscité la surprise et le mécontentement dans tout le pays.

De nombreux Sénégalais ont exprimé leur inquiétude face à cette publicité, soulignant que l’utilisation de personnalités populaires pourrait encourager les joueurs, en particulier les plus jeunes, à s’engager dans des jeux de hasard sans en mesurer les conséquences. Certains ont également remis en question l’éthique de l’utilisation de célébrités pour promouvoir des jeux de loterie, arguant que cela peut influencer négativement la perception du public envers le jeu responsable.

Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires désapprobateurs, et de nombreuses discussions publiques ont eu lieu pour débattre de cette question controversée. Les Sénégalais sont connus pour leur passion pour le sport et la musique, et l’association de ces deux éléments à un jeu de loterie a créé un véritable choc dans l’opinion publique.

