Oumy Ndour utilise son influence pour faire entendre les préoccupations des Sénégalais

La journaliste engagée Oumy Ndour, connue pour son combat en faveur des droits des citoyens sénégalais, a lancé un nouveau challenge : une pétition visant à dénoncer le coût exorbitant des factures d’électricité au Sénégal. Cette initiative vise à sensibiliser les autorités et à demander des mesures concrètes pour soulager les familles sénégalaises confrontées à des charges financières de plus en plus lourdes.

Face à une situation qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages, Oumy Ndour a décidé d’utiliser son influence et sa voix médiatique pour faire entendre les préoccupations des Sénégalais. La pétition, qui circule à travers les réseaux sociaux et les médias, recueille déjà un soutien massif de la part de la population.

Le coût élevé des factures d’électricité est devenu un véritable fardeau pour de nombreuses familles sénégalaises, qui peinent à joindre les deux bouts. Les hausses régulières des tarifs, combinées aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux foyers, créent une situation insoutenable.

Oumy Ndour souligne que l’accès à l’électricité est un droit fondamental, et que les citoyens doivent bénéficier de tarifs justes et abordables. Elle appelle les autorités sénégalaises à prendre des mesures urgentes pour réviser la politique tarifaire, en prenant en compte les réalités économiques des ménages sénégalais.

La pétition demande également plus de transparence dans la fixation des tarifs, ainsi qu’une meilleure régulation du secteur de l’électricité. Oumy Ndour insiste sur la nécessité de garantir un équilibre entre les intérêts des consommateurs et ceux des fournisseurs d’électricité, afin d’éviter les abus et d’assurer un service de qualité à un prix raisonnable.

En lançant cette pétition, Oumy Ndour espère mobiliser un large soutien populaire et inciter les autorités à prendre des mesures concrètes pour alléger le fardeau financier des familles sénégalaises. Elle invite chacun à se joindre à cette cause, en signant la pétition et en partageant largement l’information.

En tant que journaliste engagée, Oumy Ndour démontre une fois de plus sa détermination à défendre les intérêts des citoyens sénégalais. Son action contribue à mettre en lumière une problématique majeure, et à ouvrir le débat sur la nécessité d’une politique tarifaire plus équitable et transparente.

Cheikh Coka