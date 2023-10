Gabrielle Kane et Adji Sarr se déchirent

Dans une série de messages virulents échangés sur les réseaux sociaux, Gabrielle Kane, une personnalité influente de l’industrie des médias, et son ancienne protégée, Adji Sarr, la masseuse de Sweet Beauté, se sont engagées dans un clash public qui a rapidement suscité l’attention des internautes. Les accusations, les menaces et les révélations ont alimenté une polémique qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Le différend entre Gabrielle Kane et Adji Sarr a commencé lorsque cette dernière a publié un post poignant sur les réseaux sociaux, dans lequel elle déclare qu’elle se suicidera si elle ne reçoit pas d’aide. Adji Sarr affirme que sa vie est devenue un enfer depuis qu’elle a accusé publiquement Ousmane Sonko, l’homme le plus influent de la scène politique sénégalaise, d’avoir abusé d’elle.

Gabrielle Kane a réagi vivement à cette déclaration, en niant catégoriquement les allégations d’Adji Sarr et en l’accusant à son tour de diffamation et de chercher à nuire à sa réputation. Elle a qualifié les propos de son ex protégée Adji Sarr de “manipulation” et a déclaré qu’elle ne se laisserait pas entraîner dans cette polémique.

Cependant, les internautes ont été divisés dans leur soutien envers l’une ou l’autre des parties, jadis complices. Certains ont exprimé leur solidarité envers Adji Sarr, soulignant l’importance de croire les victimes présumées et de leur apporter le soutien nécessaire. D’autres ont soutenu Gabrielle Kane en soulignant la présomption d’innocence et en exprimant leur inquiétude quant à une éventuelle diffamation.

Ce clash médiatique met en lumière la puissance des réseaux sociaux dans la diffusion et l’amplification des conflits personnels. Les échanges houleuses entre Gabrielle Kane et Adji Sarr ont été partagés massivement, attirant l’attention des médias traditionnels et alimentant les débats sur la toile.

Cheikh Coka