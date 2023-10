Aicha Koné veut en finir avec sa grosse poitrine

Les femmes aux fortes poitrines sont la cible de toutes les convoitises et attirent tous les regards sur elles grâce à leur gros bonnet qui en fait fantasmer plus d’un.

Tel est le cas de la sulfureuse chanteuse Aicha Koné connue dans l’émission Sen Petit Galé sur la TFM.

Celle-ci a la particularité d’avoir un physique très avantageux qui lui permet d’arriver à ses fins aussi bien dans sa vie professionnelle que sentimentale, ce qui explique d’une par ses succès fulgurantes de par sa voix suave mais aussi par la taille gigantesque de ses seins.

Aicha Koné sait pertinemment que sa poitrine est un véritable avantage dans le milieu du showbiz sénégalais et pour ce faire, elle n’hésite pas à s’afficher en petites tenues sur les différents réseaux sociaux où des followers savourent ses clichés sexy.

Ceci étant, la jeune chanteuse d’origine mauritanienne n’est plus du tout à l’aise avec sa poitrine, puisqu’elle souffre énormément au niveau du dos et éprouve énormément de difficultés pour se vêtir selon les rumeurs

La pépite de la musique sénégalaise en a marre de supporter le lourd fardeau de sa poitrine volumineuse, c’est ce qui l’a conforté dans son choix quant à passer sur le billard pour subir une opération susceptible de la soulager aussi bien sur le plan physique que moral.

Est-ce pour autant un risque pour sa carrière musicale que de prendre une telle décision, surtout que cette dernière est encensée dans le showbiz pour sa plastique?

Aucunement, car sa poitrine restera de visu toujours aussi agréable, mais avec moins de glande mammaire pour un meilleur confort au niveau dorsale.

Cheikh Coka