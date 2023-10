Britney Spears: “Pourquoi j’ai avorté la grossesse de Justin Timberlake”

Britney Spears a avorté après être tombée enceinte de Justin Timberlake, selon des extraits de ses prochains mémoires. Le nouveau livre de la pop star, The Woman in Me, se concentre en partie sur ses 13 années de tutelle sous la direction de son père James Spears.

Justin n’était “pas content” que Britney soit enceinte, selon certaines parties du livre publié dans le magazine People.

“Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie”, dit-elle.

Le duo de pop stars est sorti ensemble à la fin de leur adolescence entre 1999 et 2002.

Justin était “tellement sûr qu’il ne voulait pas être père”, écrit Britney.

Elle dit qu’elle ne savait pas si l’intervention était la bonne décision et qu’elle n’aurait pas avorté si le choix « m’avait été laissé seul ».

“Pour moi, ce n’était pas une tragédie. J’aimais tellement Justin. Je m’attendais toujours à ce que nous fondions une famille ensemble un jour. Ce serait juste beaucoup plus tôt que prévu.”

Britney a depuis eu deux enfants – Sean Preston, 18 ans, et Jayden James, 17 ans – avec son deuxième mari, Kevin Federline. Justin est marié à l’actrice Jessica Biel et ils ont deux fils.

Le livre de l’actrice de 41 ans devrait être publié le 24 octobre 2023, deux ans après la fin de sa tutelle qui, selon elle, l’a “dépouillée de sa féminité”.

La chanteuse avait déjà qualifié cet arrangement d’abusif. Elle a été créée par son père en 2008 après qu’elle ait connu une crise publique au cours de laquelle elle s’est rasé la tête.

Cheikh Coka