Sahoua Nadège Kouzie avec 137 cm de tour de poitrine devient miss lolo Cote d’Ivoire

Miss Lolo Côte d’Ivoire 2023 : Sahoua Nadège Kouzie remporte la couronneAvec un tour de poitrine de 137 cm, Sahoua Nadège Kouzie repart avec la couronne du concours de beauté Miss Lolo. La finale de cette 4ᵉ édition eu lieu ce samedi 14 octobre 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Après une compétition acharnée, Sahoua Nadège Kouzie, candidate N⁰4, commerçante résidante à Yopougon est celle qui a retenu l’attention des membres du jury. Elle a été élue Miss Lolo 2023 parmi 20 candidates et succède ainsi à Vanessa Kouamé de l’année 2022.

A sa suite, Guei Mariette, candidate N⁰16, est première dauphine et Amenan Raïssa Yao, candidate N⁰1, occupe la place de deuxième dauphine.

Miss Lolo est un concours qui vise à promouvoir la beauté des femmes à forte poitrine. Lancée en Côte d’Ivoire en 2019, il entend briser les tabous sur ces femmes et les aider à se sentir belles et confiantes. L’objectif de cette compétition est de lutter contre le cancer de sein et du col de l’utérus.

Bien plus qu’un simple concept, l’évènement encourage également le Body Acceptance. C’est le fait de s’aimer et d’assumer son identité physique.