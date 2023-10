Justin Timberlake, découvrez sa réaction après les révélations de Britney Spears sur son avortement

Dans les extraits des mémoires de Britney Spears elle révèle avoir eu recours à une interruption volontaire de grossesse (Ivg) alors qu’elle était en couple avec une autre superstar Justin Timberlake. Le chanteur n’a pas tardé à réagir.

La chanteuse raconte dans ses mémoires un des moments marquant de sa vie, à savoir son avortement lorsqu’elle sortait avec Justin Timberlake.

Elle y narre que si la décision avait été la sienne, elle ne l’aurait jamais fait” et elle ajoute “mais Justin était tellement certain de ne pas vouloir être père”, enfin elle confie : “Encore aujourd’hui, c’est l’une des expériences les plus difficiles de ma vie.”

Justin Timberlake par l’entremise de ses chargés de communication qui ont répliqués en déclarant à un média américain que: “Justin veut se concentrer sur sa propre famille et essaye de ne pas se préoccuper des mémoires de Britney. Ces dernières années, Justin a essayé de soutenir Britney à distance. Ils sont sortis ensemble, il y a très longtemps, mais il a toujours du respect pour elle. Justin et Jessica veulent juste que tout le monde grandisse et évolue au lieu de continuer à évoquer le passé”.

Britney a-t-elle raison ou c’est juste une fuite en avant de Justin Timberlake ?