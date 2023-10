Viviane Chidid et Princesse Lover : Une complicité musicale inattendue à Kigali

Le monde de la musique est constamment en évolution, créant des opportunités uniques pour la collaboration entre artistes de divers horizons. Une de ces collaborations surprenantes est celle entre la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid et la talentueuse Princesse Lover, lors de leur rencontre à Kigali, Rwanda. Ces deux artistes ont réussi à unir leurs voix et leurs talents pour offrir aux fans une expérience musicale inoubliable.

Viviane Chidid, originaire du Sénégal, est une figure emblématique de la musique sénégalaise. Elle a connu un succès fulgurant depuis le début de sa carrière et a su se démarquer par sa voix unique et sa présence sur scène captivante. De l’autre côté, Princesse Lover, également une artiste talentueuse, a gagné en popularité grâce à ses compositions exceptionnelles et son style musical distinctif.

La rencontre à Kigali

C’est lors d’un événement musical à Kigali, Rwanda, que Viviane Chidid et Princesse Lover se sont rencontrées et ont instantanément ressenti une connexion musicale unique. Les deux chanteuses ont été programmées pour se produire lors du même concert, ce qui leur a donné l’occasion de se rencontrer en personne et d’échanger sur leur passion commune pour la musique.

Une complicité musicale remarquable

Dès leur première conversation, Viviane Chidid et Princesse Lover ont réalisé qu’elles partageaient une vision similaire en matière de musique. Elles ont décidé de mettre en commun leurs talents et leurs idées pour créer un projet musical unique qui refléterait leur identité artistique respective.

Cheikh Coka