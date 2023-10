Trace Awards: Viviane Chidid remporte le prix de la meilleure artiste féminine

Le samedi dernier, lors d’une nuit mémorable au Rwanda, la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid a été couronnée meilleure artiste féminine aux prestigieux Trace Awards. Cette récompense vient consacrer le talent et l’immense travail de cette artiste qui a su conquérir le cœur du public avec son style unique et captivant.

Viviane Chidid est connue pour être l’une des voix les plus emblématiques de la scène musicale sénégalaise. Originaire de la région de Djolof, elle incarne l’essence même du Djolof band, un genre musical qui mélange les sonorités traditionnelles sénégalaises avec des influences modernes. Son timbre de voix puissant et sa présence sur scène captivent les spectateurs à chaque performance.

Les Trace Awards, un événement emblématique dans le monde de la musique africaine, récompensent chaque année les artistes les plus talentueux et les plus influents du continent. Cette année, Viviane Chidid a été choisie parmi de nombreuses artistes féminines talentueuses pour remporter le prix de la meilleure artiste féminine.

Lors de son discours de remerciement, Viviane Chidid a exprimé sa gratitude envers ses fans et ses proches qui l’ont soutenue tout au long de sa carrière. Elle a également souligné l’importance de la musique comme moyen de rassembler les cultures et de promouvoir la paix.

Cette victoire aux Trace Awards représente un tournant dans la carrière de Viviane Chidid. Elle confirme son statut de reine du Djolof band et ouvre les portes vers une reconnaissance internationale. Son talent et sa détermination lui ont permis de se hisser parmi les plus grandes voix de la scène musicale africaine.

Viviane Chidid est une artiste inspirante qui a su se démarquer grâce à sa créativité et à son engagement envers son art. Elle continue d’innover et d’explorer de nouvelles sonorités, repoussant ainsi les limites de la musique sénégalaise.

Félicitations à Viviane Chidid pour sa victoire aux Trace Awards et pour sa contribution exceptionnelle à l’industrie musicale sénégalaise. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs et nous attendons avec impatience de voir l’évolution de sa carrière sur la scène internationale.

Cheikh Coka