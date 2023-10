Ballon d’Or : Tout ce qu’il faut savoir sur les nominés, favoris…

Trente nominés pour un seul trophée : qui sera le successeur de Karim Benzema et décrochera le Ballon d’Or masculin 2023 ? Vainqueur d’une Coupe du Monde où il a brillé avec l’Argentine, Lionel Messi a de grandes chances d’ajouter un nouveau trophée sur son étagère.

Qui pour le concurrencer ? Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Côté féminin, Aitana Bonmati s’érige comme la grandissime favorite. Le point sur tout ce qu’il faut savoir à l’aube la cérémonie qui se tiendra à Paris, le 30 octobre prochain.

Champion du monde et héros de la finale contre la France au Mondial 2022 au Qatar, Lionel Messi est favori pour décrocher un huitième Ballon d’Or, malgré son départ à l’été du PSG vers l’Inter Miami et la MLS américaine.

cependant l’Argentin, absent de la liste des nominés il y a un an, est désormais concurrencé par la nouvelle génération que symbolisent les stars norvégienne Erling Haaland et française Kylian Mbappé.

Erling Haaland a remporté le trophée UEFA du meilleur joueur de la saison 2022-2023, inscrivant la bagatelle de 52 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison avec Manchester City, dont 39 en Premier League – un record.

Kylian Mbappé a été l’autre protagoniste de la finale de la Coupe du monde 2022, réalisant le coup du chapeau pour répondre au doublé de Messi. Il a inscrit 36 buts en 42 matches pour le PSG la saison dernière et a démarré le nouvel exercice sur les chapeaux de roue avec déjà huit buts en huit matches disputés en Ligue 1.

Kevin De Bruyne, qui a réalisé le triplé Ligue des Champions, championnat et Coupe d’Angleterre avec Manchester City, est nommé pour la 8e fois. Il avait pris la troisième place du Ballon d’Or 2022, décerné à Karim Benzema.

Thibaut Courtois figure lui sur la liste des nominés pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, un trophée qu’il avait remporté l’an dernier. Le gardien du Real, qui comme De bruyne est actuellement blessé, y est aux côtés, notamment, de Yassine Bounou, vainqueur de l’Europa League avec Séville et demi-finaliste du Mondial avec le Maroc, du Brésilien Ederson (Manchester City) ou du champion du monde argentin Emiliano Martinez.

Foot féminin :

Alexia Putellas après un doublé, va céder son trophée. Écartée des terrains durant une grande partie de la saison 2022-2023 suite à une blessure au ligament croisé antérieur, l’Espagnole ne pourra inscrire son nom au palmarès une troisième fois d’affilée.

Aitana Bonmati (Barcelone) qui a empoché la Ligue des Champions et la Coupe du Monde a de grandes chances d’être sacrée. Son club a signé un triplé et la milieu de terrain s’est particulièrement illustrée lors du Mondial. On ne voit pas qui pourrait l’empêcher de triompher.

Le trophée sera remis au théâtre du Châtelet, à Paris, le lundi 30 octobre prochain. La cérémonie débutera aux alentours de 19 heures.